أحمد سعد يحكي عن رحلة كفاح أشقائه من بينهم الفنان والدكتور.. فيديو

قال الفنان أحمد سعد ، هناك الكثير من الفنانين الموهوبين لم يصلوا في حياتهم الفنية إلى أي شيء ، وهناك أشخاص كثيرون منظمون حققوا الكثير من النجاحات ، مؤكدا أن النظام بدون موهبة يمكنه أن يوصلك إلى النجاح .



وأضاف سعد خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الأولى المصرية " ، أن النظام مع الموهبة يجعلونك تصنع شيئاً مثل الفنان الكبير عبد الحليم وكوكب الشرق أم كلثوم ، وأنا لم أكن في البداية أفكر بهذه الطريقة ، رغم إنني عملت مع العديد من الشخصيات العظيمة .

وأوضح : أن أخي عمرو سعد قال لي منذ فترة أنه كلما زادت موهبتك زادت مسئوليتك ، لافتا إلى أن أخيه عمرو منظم جدًا وأنا عكسه تمامًا ، وأخي الدكتور سامح سعد أيضًا منظم جدًا .

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وكان قد قال الفنان أحمد سعد، أول أغنية قمت بتقديمها في مسلسل كانت مع الموسيقار عمار الشريعي، مؤكدا أن مغني الدراما يجب أن يكون هو البطل وهذا ما جعل الجمهور يتقبل مني غناء تترات المسلسلات.

واضاف سعد خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الاولي المصرية “ ، أن أغنية مسلسل الاختيار مثلت لي مشكلة وبالتالي قمت بتكرار غنائها أكثر من مرة حتي استطيع توصيل الإحساس للجمهور ، مؤكدا: ”شعرت بالمسؤولية بعد غناء تتر "الاختيار 2" وطلبت إعادة تسجيل الأغنية أكثر من مرة.



وأوضح سعد ، أبي كان يعمل موظفاً في شركة المقاولون العرب، وبدأت حياتي بقراءة القرآن، وتقديم الابتهالات الدينية، مؤكدا أن المشايخ هم سقف الغناء .