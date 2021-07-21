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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادات قوية للبنك الأهلي لمواجهة النادي الأهلي الخميس المقبل

صدى البلد

واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة النادي الأهلي الذي حصل على بطولة أفريقيا مؤخرًا، في المباراة المقرر لها الخميس المقبل ضمن المباريات المؤجلة لفريق البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز .

ويستضيف استاد الأهلي والسلام المباراة التي ستنطلق في تمام السابعة مساء ويسعي من خلالها فريق البنك الأهلي مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية خاصة بعد تحقيق الفريق الفوز في مباراتين متتاليتين امام طلائع الجيش والمصري .

كما خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا قويا مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

وعاد الفريق إلى التدريبات بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة، عقب العودة من المغرب بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

 

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني، على عقد جلسة مع اللاعبين؛ للتأكيد على بعض الأمور المتعلقة بالمباريات المقبلة في بطولة الدوري.

 

وشهد المران تصعيد عدد من اللاعبين من قطاع الناشئين، وهم؛ أحمد طارق سليمان، وفهد جمعة ووليد مصطفى، وعبدالرحمن أشرف «مانو»، وإبراهيم السيد، وذلك لتعويض غياب السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لتواجدهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية.

 

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين، فيما خاض حراس المرمى تدريبات متنوعة تحت قيادة ميشيل يانكون في إطار تجهيز الجميع للمباراة المقبلة.

 

وانتظم في المران بدر بانون بعد عودته للقاهرة حيث قضي يومين في بلاده المغرب بناء على إذن من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة عقب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز مساء السبت الماضي.

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