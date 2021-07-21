أحمد سعد يوضح سبب الخلاف بينه وبين سمية الخشاب بعد مسلسل موسى.. ويؤكد: شعرت بالمسئولية بعد غناء تتر الاختيار 2

حلّ الفنان أحمد سعد ضيفاً في برنامج "التاسعة " المذاع علي القناة " الأولي المصرية " وتحدث عن حياته الفنية والعملية وذكر أبرز محطات حياته نعرض لكم أبرزها .

قال الفنان احمد سعد، أول أغنية قدمت بتقديمها في مسلسل كانت مع الموسيقار عمار الشريعي، مؤكدا أن مغني الدراما يجب أن يكون هو البطل وهذا ما جعل الجمهور يتقبل مني غناء تترات المسلسلات.

قال الفنان أحمد سعد ، هناك الكثير من الفنانين الموهوبين لم يصلوا في حياتهم الفنية ألي أي شيء ، وهناك أشخاص كثيرين منظمين حققوا الكثير من النجاحات ، مؤكدا أن النظام بدون موهبة يمكنه ان يوصلك إلي النجاح .

قال الفنان احمد سعد ، إن حلمي الأساسي هو أن أكون مغنياً ولا أعمل مغنياً ، لافتا إلى أن الملحن الذى يقوم بالغناء يختلف عن المغني الذي يقوم بالتحلين .

قال الفنان أحمد سعد ، أشعر بكل حرف أقوم بغنائه وهذا جاء نتيجة السمع الذى أسمعه من الألحان والأغاني المختلفة ، وعند اختباري في معهد الموسيقي بسبب جودة كلماتي سألوني عن والدي .

قال الفنان أحمد سعد إن غنائي في مسلسل موسى لم يحدث به حساسية إلا بعد الانتهاء من تصوير الأغنية ، لافتاً إلى إنه لديه مشكلة فعلية مع السوشيال ميديا ويتعامل معها بشكل عشوائي .