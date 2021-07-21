أول تعليق من كلوب بعد أول وثاني تجارب ليفربول الودية

تعادل ليفربول في أول وثاني تجاربه الودية، استعدادا للموسم الجديد، أمام شتوتجارت الألماني، وواكر إنشبروك النمساوي، بنتيجة 1/1 في المباراتين.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "لقد كان تمرينًا جيدًا، جسديًا كان كل ما أردنا رؤيته، كان علينا القيام بذلك وكان اختبارًا مهمًا من وجهة نظر كرة القدم، من الواضح أن هناك مساحة كبيرة للتحسّن".

وأضاف: "لقد أردنا القيام بضغط بشديد، ولم نضغط بكل قوة، كان لدينا منافسة صغيرة بين الفريقين لمعرفة من الذي يستعيد الكرة أكثر، وكم عدد الهجمات المرتدة علينا وأشياء من هذا القبيل".

ولعب ليفربول مباراتين متتاليتين بتشكيلين مختلفين، وكانت مدة كل مباراة 30 دقيقة.

ويفتتح ليفربول الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 14 أغسطس المقبل أمام الصاعد حديثا نورويتش.