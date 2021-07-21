أبرزها الحليب والشيكولاتة .. فوائد غير متوقعة لتناول الوجبات الخفيفة

على الرغم من أضرار الإفراط فى تناول الوجبات الخفيفة خاصة إذا كانت غير صحية إلا أنه فى المقابل تحمل الوجبات الخفيفة العديد من الفوائد الصحية لك إليك وفقاً لموقع Bright Side بعض الفوائد الصحية لتناول الوجبات الخفيفة ..

1. المزيد من الفيتامينات





يساعدك تناول الوجبات الخفيفة خاصة إذا كانت من الفواكه والخضراوات فى دمج المزيد من العناصر الغذائية إلى نظامك الغذائى

2. أنت أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام



قد لا يكون الإفطار والغداء والعشاء كافياً للجميع. تساعدك الوجبات الخفيفة على الشعور بالحيوية بينما تمنعك في نفس الوقت من الإفراط في تناول الطعام .

3. تعزز قوة عقلك



يستخدم الدماغ الجلوكوز كوقود ، خاصة عندما تقوم بمهام صعبة. تقل قدراتك العقلية بشكل كبير عندما ينخفض ​​مستوى السكر في الدم. تناول وجبات خفيفة من الأطعمة مثل الشوكولاتة أو الجوز يحسن من تركيزك الذهني.

4. أقل توترًا



وفقًا لأخصائي التغذية عندمتا شعر بالإحباط ، تناول وجبة خفيفة صحية فيمكن لمكعب من الشيكولاته الداكنة منحك الأحساس بالسعادة وجعلك أقل توترا وتعزيز هرمون السيروتونين

5. تتحسن جوده نومك



ليس من غير الصحي تمامًا تناول الطعام قبل النوم. ما يهم أكثر هو ما تأكله. على سبيل المثال ، يحسن اللوز جودة نومك لاحتوائه على الميلاتونين. الأطعمة الغنية بالكالسيوم تمنع اضطرابات النوم.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول كوب من الحليب الساخن أو شاي البابونج قبل النوم يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن.