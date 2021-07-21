بسبب كورونا .. آرسنال ينسحب من كأس فلوريدا الودية

نشر نادي آرسنال الإنجليزي، بيانا أعلن من خلاله الانسحاب من كأس فلوريدا الودية، والتي كان من المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

بسبب وجود أكثر من حالة مصابة بـ كورونا، داخل آرسنال.

وجاء نص بيان آرسنال كالتالي

"بعد عدد قليل من اختبارات كورونا الإيجابية بين الطرف المخطط للسفر إلى أمريكا غداً اضطررنا للأسف إلى الانسحاب من كأس فلوريدا، يعتمد هذا القرار الصعب على ضمان صحة ورفاهية لاعبينا وموظفينا.

نحن نتفهم تمامًا مدى خيبة الأمل لمشجعينا في أمريكا الذين كانوا يتطلعون إلى رؤيتنا نتنافس في كأس فلوريدا كجزء من الاستعداد للموسم الجديد.

-نعتذر أيضًا لمنظمي كأس فلوريدا الذين قاموا بعمل رائع في الاستعدادات وشركائنا الذين رتبوا أحداثًا حول مشاركتنا في المسابقة".

وتعادل فريق أرسنال مع نظيره رينجرز الإسكتلندي بهدفين لمثلهما، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين استعدادًا للموسم الجديد

افتتح بالوجون التسجيل لـ رينجرزفي الدقيقة 14، قبل أن يعادل نونو تافاريس النتيجة لـ أرسنال في الدقيقة 23.

وسجل إيتين الهدف الثاني لـ رينجرز في الدقيقة 75، لكن نيكيتاه عادل النتيجة لـ ارسنال في الدقيقة 83، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وشارك محترفنا المصري محمد النني في المباراة كأساسيًا مع ارسنال، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 64.

جدير بالذكر أن أرسنال قد خسر الأسبوع الماضي أمام هيبرنيان الاسكتلندي بهدفين مقابل هدف.