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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار النادي الأهلي .. موعد اعتزال وليد سليمان وصدمة الشحات

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

 

محاضرة لـ موسيماني مع لاعبي الأهلي بالتتش


 

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي عقد محاضرة فنية مع اللاعبين أستمرت قرابة الــ10 دقائق قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي،مساء اليوم بإستاد مختار التتش.

بدر بانون يعود من المغرب وينتظم في تدريبات الأهلي


 


أنتظم بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في تدريبات ابناء الرداء الأحمر مساء اليوم بعد ان عاد من بلاده حيث قضي أجازة خاصة عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

 

 

فهد جمعة يظهر في تدريبات الأهلي


 

ظهر فهد جمعه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بفريق الشباب بالأهلي في مران أبناء الرداء الأحمر بالتتش اليوم.

 

 

الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة البنك الأهلي ..صور


 


عاد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته مساء اليوم بإستاد مختار التتش إستعداداً لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري المحلي.

 

 

بشرى سارة لـ الأهلي والوداد والترجي فى نسخة دوري أبطال أفريقيا القادمة


 

كشفت تقارير مغربية، عن أستثناء ثلاث فرق من خوض الدور التمهيدي الاول من دوري أبطال أفريقيا .

وليد سليمان يعلن موعد اعتزاله في الأهلي


 

كشف وليد سليمان نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن موعد اعتزاله كرة القدم، في ظل قرب انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم المقبل.

كواليس مران الأهلي الرئيسي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري وصدمة الشحات ..صور

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا قويا مساء ، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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