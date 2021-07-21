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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي في طوكيو 2020

صدى البلد

يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدير الفني شوقي غريب، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

 

ويستهل منتخب مصر مبارياته بلقاء إسبانيا في التاسعة والنصف من صباح غد الخميس، 22 يوليو، ثم مباراة الأرجنتين في نفس الموعد يوم الأحد 25 يوليو، ويختتم الفراعنة مبارياتهم في المجموعة بمواجهة أستراليا فى الواحدة ظهرا يوم الأربعاء 28 يوليو.


وكانت بعثة المنتخب الأولمبي أعلنت سلبية المسحة الطبية الكاشفة عن فيروس كورونا، لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والتي جرت طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي فى المؤتمر الصحفي عن استعدادته لمباراة أسبانيا في الافتتاحية في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020 المقرر يوم يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا.

وقال شوقي ، اننا سعداء لوجودنا فى اولمبياد طوكيو فى اليابان ، وبالفعل يستحقون الاشادة من حيث التنظيم واتباع الأمور الاحترازية الطبية وسعداء بتمثيل مصر في طوكيو.

وشدد شوقي ، علي أننا نعلم جيدا قوة إسبانيا ودعمنا منتخب مصر بلاعبين كبار بالإضافة لمجموعة جيدة ونتمنى تقديم كرة قدم جيدة تمتع المشاهدين وأتمنى أن نفوز والمباراة ليست سهلة على الطرفين .

ورد علي سؤال أحد الصحفيين بشأن الوديات قبل البطولة ، صرح ، " أعددنا المنتخب بشكل جيد ونعلم أن إسبانيا منتخب قوي وبطل أوروبا ودعم صفوفه بلاعبين دوليين فوق السن و6 لاعبين شاركوا في يورو 2020 .

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