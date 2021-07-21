أبدى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رغبة، في إبرام صفقة تبادلية، مع نادي يوفنتوس الإيطالي؛ من أجل الحصول على خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي ينتهي عقده مع يوفنتوس في صيف موسم 2022.
وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي بأن مانشستر سيتي يرغب في ضم رونالدو لتعزيز هجوم السيتي خاصة بعد رحيل سيرجيو أجويرو، وفي المقابل يرغب يوفنتوس في التعاقد مع جيسوس من السيتي لتعزيز خط هجومه.
صفقة تبادلية محتملة بين مانشستر سيتي ويوفنتوس لضم رونالدو
أبدى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رغبة، في إبرام صفقة تبادلية، مع نادي يوفنتوس الإيطالي؛ من أجل الحصول على خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي ينتهي عقده مع يوفنتوس في صيف موسم 2022.