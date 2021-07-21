عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونخ يجري محادثات لضم سيرجي روبيرتو من برشلونة

سيرجي روبيرتو
سيرجي روبيرتو

أجرى نادي بايرن ميونخ الألماني، مُحادثات، مع نادي برشلونة الإسباني؛ بشأن إمكانية التعاقد مع الدولي الإسباني سيرجي روبيرتو، هذا الصيف.


وأفادت شبكة سبوكس (SPOX) بأن العملاق البافاري تواصل مع برشلونة ووكيل أعمال روبيرتو، لمعرفة إمكانية إتمام الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إمكانية الشراء بنهاية الموسم.


وينتهي عقد سيرجي روبيرتو في صيف 2022، ويرغب النادي الكتالوني في الاستفادة من اللاعب وعدم رحيله بالمجان، ومن المحتمل أن تساعد العلاقات الطيبة بين الناديين على إتمام الصفقة خاصة بعد إعارة البرازيلي فيليب كوتينيو في الموسم الماضي.

برشلونة بايرن ميونخ سيرجي روبيرتو بايرن ميونخ الألماني برشلونة الإسباني

ترشيحاتنا

خدمات تهمك| خط ساخن لشكاوى نقص الدواء.. توقعات الأرصاد لـ طقس ثاني أيام عيد الأضحى.. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ يجري محادثات لضم سيرجي روبيرتو من برشلونة

دراجة كهربائية هدية من لكزس عند شراء النسخة UX .. تفاصيل

أبرزها التبرعات ..10 موارد يتكون منها صندوق حماية البيئة

فضل يوم القر .. وسبب تسميته بذلك وحكم صيامه

سفير روسيا بالولايات المتحدة: واشنطن تحاول استغلال أوكرانيا للضغط على موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

بكل أسف.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام واتجاهها لهذا المجال

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

بعد دخولها في غيبوبة.. تطور مهم في حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ