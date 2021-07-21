بايرن ميونخ يجري محادثات لضم سيرجي روبيرتو من برشلونة

أجرى نادي بايرن ميونخ الألماني، مُحادثات، مع نادي برشلونة الإسباني؛ بشأن إمكانية التعاقد مع الدولي الإسباني سيرجي روبيرتو، هذا الصيف.



وأفادت شبكة سبوكس (SPOX) بأن العملاق البافاري تواصل مع برشلونة ووكيل أعمال روبيرتو، لمعرفة إمكانية إتمام الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إمكانية الشراء بنهاية الموسم.



وينتهي عقد سيرجي روبيرتو في صيف 2022، ويرغب النادي الكتالوني في الاستفادة من اللاعب وعدم رحيله بالمجان، ومن المحتمل أن تساعد العلاقات الطيبة بين الناديين على إتمام الصفقة خاصة بعد إعارة البرازيلي فيليب كوتينيو في الموسم الماضي.