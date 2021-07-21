خدمات تهمك| خط ساخن لشكاوى نقص الدواء.. توقعات الأرصاد لـ طقس ثاني أيام عيد الأضحى.. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يُبرز موقع صدى البلد، أخبار الخدمات التي قدّمها للقراء خلال الـ24 ساعة الماضية، في السطور التالية..

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021 في محافظات مصر

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع صدى البلد لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي

هيئة الدواء المصرية: تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى طوال أيام عيد الأضحى

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن تخصيص خط ساخن برقم 15301 لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين حول الأدوية، طوال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك، في إطار الاختصاصات التنظيمية للهيئة.

الأرصاد تكشف توقعاتها لـ طقس ثاني أيام عيد الأضحى ودرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس، اليوم الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 21 - 7 - 2021 مباريات الدور التمهيدي لمنافسات دوري أبطال أوروبا. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة..

أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة والمطافئ والإسعاف والكهرباء والغاز والتليفونات

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار الخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021، لقرائنا الأعزاء، أرقام الهواتف الخاصة بخدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية...

أعمال أيام التشريق الثلاثة وحكم الصيام فيها.. شرح مفصل

أعمال أيام التشريق، في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة «اليوم الأول من أيام التشريق» يرمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس -الظهر-.