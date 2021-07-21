أشرف عبد الباقي: مشروع مسرح الساحل الشمالي كان مُجهدًا للغاية ونسعى للعودة

حل الفنان أشرف عبد الباقى، ضيفا على برنامج "لايت شو" الذي يعرض على قناة الحياة، ليكشف عن تجربته فى مسرحيته "جريمة في المعادي"، كما تطرق إلى طقوسه المختلفة التي يتبعها أثناء عيد الأضحى.

عودة المسرح

وقال أشرف عبد الباقى ، إن مشروع مسرح الساحل الشمالى كان مُجهدًا للغاية، ولكن كلل بالنجاح ، مؤكدا أنه سيعرض مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة على ربيع و أوس أوس على هذا المسرح بعد عيد الأضحى المبارك.

و أكد أشرف عبد الباقي ، أنه يحترم آراء الأشخاص الذين يرون أن مسرحياته يمكن لأى شخص متابعتها فقط و لكن لم تترك بصمة .

و تابع أشرف عبد الباقي ، أن كل شخص له ذوق مختلف عن الآخر و يجب احترامها جميعا، مضيفا أن الفن القديم ما زال موجود حتى الآن و يحبه الكثيرون.