حار رطب وأمطار بعدة مناطق.. تفاصيل طقس ثاني أيام العيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة طقس اليوم ثاني أيام العيد، سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري ، مائل للحرارة و رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون طقس اليوم ثاني أيام العيد المبارك، ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم ثاني أيام العيد، يظل نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد ( حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس ثاني أيام العيد، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 25

السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 28

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25

جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 27

نسب الرطوبة

أما عن نسب الرطوبة خلال طقس اليوم ثاني أيام العيد، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 35 للصغرى

السواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 40

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15