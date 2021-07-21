اخبار التعليم.. 450 جنيهاً رسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة .. وظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر اليوم

نشر موقع صدى البلد العديد من الاخبار التعليمية الهامة خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجز لأحدث اخبار التعليم المنشورة خلال ساعات الليل :

ما بين القمر والأرض.. ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر اليوم

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كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن ظاهرة تشهدها سماء القاهرة مساء اليوم الأربعاء و يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال … وإليكم التفاصيل

انطلاق دورة إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها بعين شمس

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قال الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أن المركز يواصل دورة إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها .. و إليكم التفاصيل

ورش فنية للمبتدئين في فن الديكوباج بتربية جامعة حلوان

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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة حلوان، ورش "فن الديكوباج" للمبتدئين… و إليكم التفاصيل

الأعلى للجامعات : 450 جنيهاً رسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

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أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات ، أنه من المرجح أن تكون رسوم خوض اختبارات القدرات هذا العام مثل الماضي وهي 450 جنيهاً .. و إليكم التفاصيل

ننشر خطوات التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

‏أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021 /2022 .. و إليكم التفاصيل

‏كلية الآداب تعلن عن إنشاء وحدة جديدة لطلاب ذوي الهمم

‏أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، أنه جارى تأسيس وحدة جديدة تتبع الكلية تستهدف تنمية قدرات ومهارات طلاب ذوي الهمم .. وإليكم التفاصيل

لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن جامعة المنصورة الجديدة بالعام الدراسي 2021-2022

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أعلنت جامعة المنصورة الجديدة الأهلية استقبالها للطلاب بالعام الدراسي الجديد .. وإليكم التفاصيل