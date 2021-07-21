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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تسجيل 8 حالات جديدة بـ كورونا في أولمبياد طوكيو

طوكيو 2020
طوكيو 2020

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

 

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن قائمة المصابين الجدد شهدت رياضيا واحدا، لا يقيم في القرية الأولمبية.


ووصل عدد الإصابات التي كشفت عنها فحوص كورونا، بين المعنيين بالأولمبياد، إلى 75 حالة منذ مطلع يوليو الجاري.

 

وذكرت اللجنة المنظمة أن مسؤولا في القرية الأولمبية أصيب بالعدوى، وقد خالط 12 شخصا.

 

وإلى جانب الحالات الـ75 المسجلة من قبل منظمي الأولمبياد، جرى تسجيل أربع حالات إصابة أخرى، من جانب المقاطعات في اليابان.
 

وتشهد بطولة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو مشاركة مصر بأكبر عدد في تاريخها بعد تأهل 134 لاعبا ولاعبة إلى الأولمبياد في سابقة هي الأولى من نوعها وسط آمال وطموحات كبيرة بتحقيق ميداليات أولمبية جديدة تضاف لإنجازات الرياضة المصرية عبر التاريخ.

وتضمن قائمة اللاعبين المصريين الذين سيخوض دورة الألعاب الأولمبية المقبلة كلا من :

الخماسي الحديث:

أحمد حامد - أحمد الجندي - أميرة قنديل - هايدل عادل 


السباحة: 
علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش 
الغطس:  مهاب مهيمن – مها عبدالسلام 
السباحة التوقيعة: هانا هيكل – ليلي علي محمد – جيداء طارق – نورا سيف الدين – فريدة شريف – مريم محمد – أمنية عزت – شهد سامر – ملك أياد – نادين وسام – سندس أحمد.


تنس الطاولة: 
عمر عصر – خالد عصر – أحمد صالح – دينا مشرف – يسرا حلمي – فرح عبدالعزيز 

 

السلاح: 


فريق رجال سلاح السيف: زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر 
فريق سيدات سلاح الشيش : يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري 


فريق رجال سلاح الشيش: محمد حسام – علاء الدين أبوالقاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة 


ندى حافظ .. سلاح السيف 
محمد السيد .. سلاح سيف المبارزة


التنس: 

ميار شريف – محمد صفوت 


المصارعة:

محمد إبراهيم كيشو – سمر حمزة – عمرو رضا حسين – ضياء الدين كمال – ايناس خورشيد – هيثم محمود – محمد متولي – عبداللطيف منيع.

 

كانوي وكاياك: 
سما أحمد – مؤمن مهران 


الشراع: 
خلود منسي – علي بدوي 


الجمباز: 
ترامبولين .. سيف شريف – ملك حمزة
فني .. عمر محمد – ماندي عصام – زينة إبراهيم 
فريق إيقاعي .. تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق - جنى محمد – سارة حليم 


التجديف: 
عبدالخالق البنا 


الفروسية: 
عبدالقادر سعيد – نائل نصار – محمد طاهر زيادة – محمد طارق مصطفى – سامح الدهان.

 

كرة القدم:

محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي.


كرة اليد: 

كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي -عمر الوكيل بكار - علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – سيف الدرع - محمد سند  - أحمد الأحمر – يحيى خالد - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري-  وسام سامي-  أحمد عادل.

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