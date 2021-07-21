القيادة الفضائية الأمريكية تنفذ برنامجا لتعزيز قدرات ووسائل الاستطلاع الجو-فضائي للمملكة المتحدة

وافقت بريطانيا على قيام القيادة الفضائية للقوات المسلحة الأمريكية بتنفيذ برنامج مشترك لتعزيز قدرة الرصد والاستكشاف الرادارى لبريطانيا، وذلك من خلال إقامة منظومة استطلاع رادارى لها القدرة على التصوير وتتبع الأهداف فضائيا من ارتفاعات تصل إلى 22 ألفا و400 ميل فوق سطح الأرض.

وقال المارشال ميشيل ويجستون قائد سلاح الجو الملكي البريطاني - في تصريح - "إن بريطانيا معنية بإنجاح هذا المشروع لما يحققه من سيطرة جو - فضائية"، موضحا أن النظام الجديد يتكون من مراكز رادارية جو - فضائية تعتمد على عدد يترواح ما بين 10 إلى 15 من صوارى الإشارة التقليدية وإلى جانبها أطباق استقبال فضائي قطرها 50 قدم، وهي بذلك تكون قادرة على تغطية أجواء منطقة جغرافية تعادل في مساحتها ولاية تكساس أو مساحة بلد كأستراليا، ورصد أية أهداف معادية حتى وإن وصل حجمها من الصغر حجم كرة قدم.

جدير بالذكر أن سلاح الفضاء الأمريكي كان قد بدأ منذ تأسيسه في عام 2019 نشاطا مكثفا بمجال استخدامات الفضاء الدفاعية والمحافظة على تفوق الولايات المتحدة وحلفائها في الفضاء الخارجي للعالم، والذي شهد إطلاق 1000 قمر عسكرى للتجسس والاستطلاع خلال العام الماضي، منها أقمار روسية وصينية.

