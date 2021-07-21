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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنفيذ مناورات أمريكية جورجية مشتركة لردع الهجمات المفاجئة حتى 6 أغسطس

البنتاجون
البنتاجون

 تنطلق في جمهورية جورجيا يوم /الاثنين/ المقبل مناورات مشتركة مع قوات أمريكية تحت اسم "الروح الوثابة"، وهي المناورات التي تستهدف رفع درجة الاستعداد للقوات الجورجية للتصدى للهجمات المعادية المفاجئة، وذلك حيث وافقت جورجيا في مارس الماضى على استضافتها على أراضيها. 


وبحسب مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، تجرى المناورات في منطقة فازيانى الجورجية بإشراف مباشر من القيادة الأوروبية في الجيش الأمريكي، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل بمشاركة 700 من قوات النخبة والانتشار السريع الأمريكية، وإلى جانبهم 1600 من مقاتلى العمليات الخاصة الجورجية.


ومن المقرر أن يحضر أعمال المناورة مراقبون من حلف شمال الأطلنطي، والذي تعد جوريا والولايات المتحدة أعضاء فيه، كما ستشارك في فعاليات المناورة مفارز ومجموعات قتال رمزية من (استونيا، وألمانيا، ولاتفيا، وبولندا، وأذربيجان).

 

مناورات أمريكية جورجية الهجمات المفاجئة جورجيا قوات امريكية البنتاجون الأطلنطي

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