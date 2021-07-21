النيران تحيل 20 ألف هكتار من غابات ولاية أوريجون الأمريكية إلى رماد

أعلن المركز الوطني الأمريكي لمقاومة حرائق الغابات، أن النيران التهمت ما يزيد على 20 ألف هكتار من الغابات في ولاية أوريجون الأمريكية.



وأوضح المركز في إحصاءات أصدرها اليوم /الأربعاء/ أن رجال الإطفاء الأمريكيين المدعومين بوحدات من الحرس الوطني لا يزالون يحاولون محاصرة النيران لمنع اتساع نطاقها الذي بلغ حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء - 380 ألف ميل مربع حيث أتت النيران على الأخضر واليابس فيها وكستها بالسواد الناتج عن تفحم الأشجار.

يشار إلى أن المركز الوطني الأمريكي لمقاومة حرائق الغابات، يقوم بالجهد الرئيسي في تنسيق التعاون فيما بين الأجهزة الأمريكية المختصة لمحاصرة حرائق الغابات في ولاية أوريجون قبل أن تلتهم النيران ما تبقى من مساحاتها الغابية البالغ نطاقها 537 ألف ميل مربع.

وتشير تقارير المركز إلى إن يوم الإثنين الماضي كان هو الأسوأ في تاريخ عمل المركز بعد أن التهمت النيران 20 ألف هكتار من الغابات في ولاية اوريجون في يوم واحد فقط، وأجبرت النيران 2000 من ساكني 67 منزلا في الولاية على تركها هربا من الموت.

ويعد المركز الوطني الأمريكي هو الوكالة الفيدرالية المسئولة عن مكافحة حرائق الغابات ويقوم بذلك من خلال فروعه المنتشرة في 13 ولاية أمريكية بها 29ر1 مليون هكتار من الغابات الخضراء المركز المسؤول الأول عن حمايتها من النيران.

