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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول ياباني: 15 من قادة العالم يحضرون حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو

 قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني وكبير المتحدثين باسم الحكومة كاتسونوبو كاتو إنه من المقرر أن يزور قادة من حوالي 15 دولة ومنظمة دولية اليابان لحضور حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020، وذلك مقابل حوالي 40 قائدا حضروا نفس الحدث في دورة ألعاب ريو دي جانيرو عام 2016".
وأضاف المسئول الياباني - وفقا لوكالة الأنباء اليابانية (كيودو)، اليوم /الأربعاء/ - أن عدد الشخصيات الأجنبية المهمة التي ستحضر الحفل في الاستاد الوطني مساء /الجمعة/ قد يظل في حالة تغير مستمر حتى اللحظة الأخيرة.
وأوضح أن من بين قاد العالم الذين أعلنوا عن حضورهم حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء المنغولي لوفسانامسراي أويون إردين، والسيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن.
وفي سياق متصل، ذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم، أن لاعبة تايكوندو من تشيلي ستنسحب من دورة الألعاب الأولمبية، وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذه تعد أول حالة انسحاب لرياضي من الأولمبياد بسبب الإصابة بكورونا أثناء تواجدها في اليابان. 
ومن المقرر إقامة أولمبياد طوكيو 2020 خلال الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل، تليها دورة الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تنظم في الفترة من 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبلين.
 

مسئول ياباني قادة العالم افتتاح أولمبياد طوكيو طوكيو 2020 اليابان

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