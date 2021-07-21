الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية عن العيد بإيطاليا: يختلف عن الأعوام السابقة

بسبب كورونا..

كشف الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية، عن أجواء عيد الأضحى فى إيطاليا، مشيرا إلى أن العيد هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال فؤاد عودة، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن جميع الجاليات العربية فى إيطاليا تقوم دائما بإقامة احتفال بالعيد، موضحا أن الدول العربية الأكثر وجودا فى إيطاليا هى مصر والمغرب وتونس ولبنان وفلسطين.

وأضاف أنه تم الاحتفال بالعيد لكل جالية عربية بطريقتها الخاصة، لافتا إلى أن هناك مشاكل كثيرة على الجالية المسلمين فى الذبح، ومن أجل ذلك تم إتاحة أماكن مخصصة لديها ترخيص من أجل ذبح الأضحية.

مهرجون يشاركون الأطفال فرحتهم بالعيد في ساحة الأقصى

في سياق آخر، عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان “مهرجون يشاركون الأطفال فرحتهم بالعيد في ساحة الأقصى”.

ووفقا للتقرير، شارك مهرجون الأطفال الفلسطينيين فرحتهم بأول أيام عيد الأضحى، وذلك عقب انتهاء الصلاة في ساحة المسجد الأقصى في القدس.

وأقام مسلمون صلاة عيد الأضحى في مجمع المسجد الأقصى في القدس، يوم، الثلاثاء، بعد سنة علا فيها منسوب التوترات وتكررت فيها المواجهات بالقرب من الموقع الديني المقدس للمسلمين واليهود.