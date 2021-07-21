ضبط طن لحوم وكبدة ودجاج مجهول المصدر بالشرقية

بيطري الشرقية..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر ومحلات بيع اللحوم وثلاجات الحفظ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية "إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم برئاسة مدير عام الصحة والمجازر " ومشاركة مدير إدارة المجازر بالإشتراك مع الرقابة التموينية بمديرية التموين وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية تم شن حملة تفتيشية بمركز بلبيس وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر مخالفة لثلاجة حفظ اللحوم والدجاج و 3 محلات جزارة وضبط 720 كجم لحوم و 122 كجم كبدة 117 كجم دجاج بدون بيانات ومجهولة المصدر .

كما تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وضبط 40 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و تم تحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأضاف مدير المديرية أن الإشتراك مع الجهات الرقابية المعنية و التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية يعظم من الدور الرقابي للطب البيطري على أماكن تداول اللحوم في المحافظة للتصدي لأي مخالف.

وعلي جانب آخر فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال وحدة التدخل السريع بالديوان العام لإزالة ورفع (6860) طن قمامة بواقع (349) نقلة من مراكز ههيا والإبراهيمية وبلبيس وفاقوس حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين و المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة أمام المواطنين والزائرين خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكد المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية أن الوحدة قامت برفع (1100) طن قمامة ومخلفات بواقع (58 نقلة) من مركز ومدينة ههيا بالإضافة لرفع (3200) طن قمامة من مركز بلبيس بواقع (160) نقلة.

كما تم رفع (2500) طن قمامة من مركز فاقوس بواقع (125) نقلة ورفع (60) طن قمامة من مركز الإبراهيمية بواقع (6) نقلات بإجمالي (9500) طن قمامة ورمال بواقع (475) نقلة لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة بإستخدام (9) معدات ( 7 سيارات قلاب حمولة 20 طن - 2 لودر) .