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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يصل طوكيو صباح اليوم لمساندة البعثة المصرية

وزير الرياضة يصل
وزير الرياضة يصل طوكيو صباح اليوم لمساندة البعثة المصرية

وصل صباح اليوم الأربعاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى العاصمة اليابانية طوكيو وكان في استقباله السفير أيمن كامل سفير مصر باليابان وذلك لمساندة ومتابعة البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وفور وصوله حرص وزير الرياضة على الاجتماع ببعض المعنيين وإداري البعثة المصرية للاطمئنان على أحوال البعثة وتوفر كافة المقومات الخاصة باستعدادات اللاعبين لخوض المنافسات.

وتابع “صبحي” الإجراءات الخاصة باستعدادات البعثة لحفل افتتاح الألعاب الأولمبية والتي من المقرر أن يشهدها وزير الرياضة برفقة العديد من مسئولي الرياضة العالمية.

ومن جانبه أكد وزير الرياضة أن الدولة المصرية كانت حريصة على توفير كل سبل النجاح للبعثة المصرية التى تعد أكبر بعثة في تاريخ المشاركات الأولمبية المصرية فضلا عن كونها اكبر بعثة على مستوى القارة الإفريقية.

ومن المقرر، أن يعقد وزير الرياضة خلال تواجده باليابان عدة لقاءات مع مسؤولين عن الرياضة من مختلف دول العالم لمناقشة عدد من الملفات الخاصة وفي مقدمتها تفعيل العديد من أوجه التعاون المشترك بين مصر ومختلف دول العالم فى شتى المجالات الرياضية.

وتشارك مصر بأكبر بعثة رياضية في تاريخها بـ137 لاعبا ولاعبة في 23 رياضة أولمبية.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي البعثة المصرية الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أولمبياد طوكيو 2020

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