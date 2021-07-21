أمين «القومي للحضارة»: المومياوات الأكثر شعبية بين مقتنيات المتحف

المتحف القومي للحضارة

قالت أسماء سيد أمين المتحف القومي للحضارة المصرية، إن المتحف مختلف عن كل متاحف مصر، حيث إنه لا يخص حقبة زمنية محددة، ويضم في قاعة العرض المركزية كبسولة حضارية عن كل الحضارات المصرية.

وأوضحت أسماء سيد أسماء سيد أن المتحف يحتوي على أحد أقدم الهياكل العظمية في العالم وتم العثور عليه منذ 35 ألف سنة، ومجموعة "سن نجم" رئيس العمال في عهد رمسيس الثاني، وهي لا تقل أهمية عن مجموعة توت عنخ أمون، حيث عُرضت في 13 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى الساعات الليلية والشمسية والرملية، وكسوة الكعبة والمحمل والملابس التراثية لمصر.

وأضافت أمين المتحف القومي للحضارة المصرية، خلال لقائها مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، قائلة: "من بعد الافتتاح لم يكن الإقبال متوقعا بسبب ظروف كورونا، وبالنسبة للمومياوات فإننا نعرض 17 ملكا و3 ملكات في قاعة المومياوات، ونفتح يوميا بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، بالإضافة إلى الفتح الليلي يوم الجمعة من الساعة 6 مساء حتى الساعة 9".

وتابعت أمين المتحف القومي للحضارة المصرية: "نعمل على توثيق القطع الأثرية ومدى احتياجها إلى الترميم، ومع الزوار فنحن نسهل العقبات على الزائر، ونمنحهم معلومات أكبر عن القطع الأثرية داخل وخارج الفتارين"، موضحةً أن المومياوات هي أكثر ما يقبل عليه زوار المتحف، حيث يجرى عرض المومياء والتابوت الخاص بها وما جرى العثور عليه في التابوت.