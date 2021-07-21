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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ 530 حكم وضبط 411 مخالفة مرورية و 18قضية تموينية بأسوان

حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، اليوم الأربعاء تنظيم حملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون وكافة المخالفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان مدير الأمن.

 ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (2) متهمين ، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 2000) جرام ، بجانب سلاح أبيض  .

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت جهود الأجهزة المعنية في ضبط 530 حكمًا، كما تم ضبط 133 حكم حبس جزئي، و 21 حكم حبس مستأنف و 243 أحكام غرامات، و 132 أحكام المخالفات ، فضلاً عن ضبط حالة جنايات . 

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أما في مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 18 قضية تموينية شملت ضبط 6 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط 4 قضايا للمخالفات البلدية ، فضلاً عن ضبط 6 قضايا لعدم حمل شهادة صحية  ، علاوة علي ضبط قضيتين لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها .

وبالنسبة لمجال ضبط القضايا المرورية، فتم ضبط 411 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 مركبة توك توك بدون ترخيص ، بجانب التصالح الفوري في 76 مخالفة، هذا بالإضافة إلى القيام بتحرير 95 مخالفة غرامة ونش ، وكذا القيام بسحب تراخيص لـ 79 حالة لعدم قبول التصالح، علاوة على تحرير 61 مخالفات تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 98 مخالفة متنوعة. 

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص. 

كما يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

أسوان أخبار محافظة اسون محافظة أسوان اللواء عصام عثمان مديرية امن اسوان

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