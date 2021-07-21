عادية وجمالها مصري.. كريم العمري يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

كريم العمري

روى الفنان كريم العمري، عن طقوس العيد وهو صغير، قائلا: "الفلوس الجديدة أكتر حاجة فاكرها والإحتفال بالعيد مع الأسرة".

وأضاف "العمري" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إختيار الزواج أو الإرتباط يجب أن يكون موفق جدا، خاصة أنه فى حالة حرجة فى حياته، معقبا: "أنا الأن بحاول أني أثبت نفسي وبعد كدا أشوف موضوع الإرتباط.. والجمال ميلفتش نظري خالص للبنت واللي بيلفت نظرى العادية وأن شخصيتها تكون كويسة ودمها خفيف.. جمالها يبقي مصرى".

وكشف الفنان كريم العمري، عن كواليس دوره بمسلسل اللي مالوش كبير، قائلا: أتعرض عليا الدور من الأستاذ عمرو محمود ياسين وهو اللي شجعني أخذه.. وهو دور صغير جدا ولكنه كان مؤثر.. وأنا بثق فى رأيه".