"سي إن إن": انسحاب لاعبة تزلج هولندية من أولمبياد طوكيو بعد إصابتها بكورونا

ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /الأربعاء/ أن لاعبة لوح التزلج الهولندية "كاندي جاكوبس" ستنسحب من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك عقب وصولها إلى اليابان.

وأضافت الشبكة أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المشاركين في أولمبياد طوكيو ارتفعت إلى 79 حالة، وذلك قبيل يومين من حفل افتتاح الأولمبياد.

ومن المقرر إقامة أولمبياد طوكيو خلال الفترة من 23 من شهر يوليو الجاري، حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل، تليها دورة الألعاب البارالمبية، لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تجرى في الفترة من 24 أغسطس حتى الخامس من سبتمبر المقبل.

