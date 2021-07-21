ديفيد ألابا يرتدي قميص راموس في ريال مدريد .. صور

منح نادي ريال مدريد الإسباني، قميص قائده السابق سيرجيو راموس، الذي يحمل الرقم 4، إلى لاعبه النمساوي الجديد ديفيد ألابا.

ورحل سيرجيو راموس مؤخرًا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد 16 عامًا بقميص ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الميرنجي.

ووقع النمساوي ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ السابق، عقود انضمامه لريال مدريد ، اليوم الأربعاء، بحضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

وظهر ألابا خلال القاعة الشرفية في ملعب ريال مدريد، لتوقيع العقود قبل تقديمه رسميًا للجماهير ووسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عن بعُد.



ونشر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صورا يظهر فيه ألابا وهو يوقع العقود في تواجد بيريز.



وانضم ألابا إلى صفوف ريال مدريد، قادمًا من بايرن ميونخ، هذا الصيف، في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع البافاري.

ويتميز لاعب ريال مدريد الجديد بتعدد استخداماته ومهاراته المتنوعة. يتألق في الدفاع ويتألق أيضًا في وسط الملعب.

وانطلقت مسيرة ألابا الكروية في أسبرن وأوستريا فيينا، انضم في صيف عام 2008 إلى بايرن ميونيخ، الذي لعبه فيه مباراته الرسمية الأولى في سن الـ17، قبل الانضمام إلى الفريق الأول، لعب في لهوفنهايم في موسم 2010-11، بالإضافة إلى قوته وسرعته في العمل الدفاعي، فهو لاعب كرة قدم بارع في الكرات الثابتة. سجل 33 هدفاً مع بايرن.