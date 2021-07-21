ناميبيا تتلقى مساعدات طبية من ألمانيا ‎‎

تلقت ناميبيا مساعدات طبية بقيمة 180 مليون دولار ناميبي من ألمانيا لمساعدتها في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19". (الدولار يساوي 0.067 دولار ناميبي) .

وتسلمت وزيرة العلاقات الدولية الناميبية نيتومبو ناندي ندايتوا الدفعة الأولى من شحنة المساعدات التي جاءت على متن طائرة شحن من طراز "أنتونوف إيه ان 255".

وأعربت - في تصريح نقلته صحف محلية اليوم /الأربعاء/ - عن تقديرها البالغ لألمانيا لإرسالها هذه المساعدات، قائلة: "أود أن أتقدم اليوم بخالص الشكر إلى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، التي أرسلت شحنة خاصة إلى ناميبيا تشمل 300 ألف سترة طبية واقية و500 ألف قناع للتنفس و60 سرير مستشفى قابلا للتعديل".

وأشارت ندايتوا إلى أن ألمانيا كانت من أوائل الدول التي هرعت لإنقاذ بلدها من تداعيات الوباء باعتبار أنها من أهم شركاء التنمية في ناميبيا.

من جانبه، أكد السفير الألماني لدى ناميبيا، هربرت بيك، أن التبرع الأخير المُقدم من بلاده هو جزء من سياسة الحكومة الألمانية إزاء ناميبيا لمساعدتها على التعامل مع أزمة الوباء بعد تزايد أعداد الإصابات والوفيات.

