سكرتير محافظة الفيوم : عندنا محافظ مابينيمش حد .. ونعمل بشكل مستمر

الفيوم

قال الدكتور محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، إن كورنيش باغوص يعتبر مكاناً متميزًا جدًا بتكلفة 900 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل مكان لتشغيل الشباب لسياسة الدولة والرئيس السيسي ومحافظ الفيوم.

وأضاف "أبو غنيمة" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"،"عندنا محافظ مبينيمش حد.. ومن قبل العيد بأسبوع أو عشرة أيام نعمل ليل نهار فى كافة الأماكن"، حيث يتم تغريم الجزارين فى حالة الذبح خارج المجازر.

وتابع أنه يوجد بالمحافظة 13 مذبحًا للذبح بفترة العيد، لافتا إلى أن جهاز المحافظة يعمل خلال فترات العيد، بالإضافة إلى فتح المتنزهات للمواطنين.

وطمأن المواطنين بعدم تسجيل حالات كورونا، إلا حالتين فقط ، متابعا أن نسبة الملوحة ببحيرة قارون كانت عالية جدا، إلا أنه تم عمل معالجة ثلاثية للمياه بها من أجل رجوع عمل الصيادين بها.