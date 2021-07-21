عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير: انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في أوغندا العام الماضي بنسبة 35%

انخفاض
انخفاض

 قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أوغندا انخفض بنسبة 35% خلال العام الماضي، في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل إلى 823 مليون دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار تلقتها البلاد في 2019.


واعتبر "أونكتاد" - في تقرير نقلته صحف أوغندية اليوم /الأربعاء/ - أن الأمر يظهر اتجاهاً عكسيًا لمسار الاستثمار الأجنبي المباشر في أوغندا الذي بدأ يزدهر منذ عام 2015. 


وتشير الإحصاءات الواردة في التقرير إلى أن أوغندا جمعت 4.4 مليار دولار (15 تريليون شلن أوغندي) خلال الفترة بين عامي 2015 و2019.


وأُرجع التقرير بطء تدفق الاستثمار الأجنبي إلى تباطؤ إتمام مشروع خط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا، أو ما يُعرف باسم مشروع "ألبرتين" لاستخراج النفط الخام، في ضوء تفشي الجائحة، وكذلك تصاعد الخلافات بين الحكومة الأوغندية وشركات النفط حول استراتيجية التنمية.


وجاء في التقرير أن الموافقة على مشروع "ألبرتين" بتكلفة 3.5 مليار دولار وبطول 1400 كيلومتر ليمتد من أوغندا إلى ميناء تانجا في جمهورية تنزانيا المتحدة، يبشر بالخير فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات في كلا البلدين.


وأوضح التقرير أن انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي امتد إلى دول شرق إفريقيا وبلغ 6.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 16% عن تقديرات عام 2019، في حين تأثرت الاقتصادات المعتمدة على السلع الأساسية بشدة أكثر من الاقتصادات غير القائمة على الموارد، مشيرا إلى أن قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والنفط كانت أكثر القطاعات تضررا.


كما لفت التقرير إلى أن وباء كورونا أثر أيضا على قطاعات تمويل المشاريع في أفريقيا بدرجات متفاوتة؛ حيث تعتمد هذه المشاريع بشكل كبير على التدفقات النقدية الثابتة والمتوقعة. 


وتضررت بعض الصناعات أكثر من غيرها من حيث قدرتها على توليد مثل هذه التدفقات النقدية طويلة الأجل.

استثمارات الأجنبية أونكتاد أوغندا فيروس كورونا مؤتمر الأمم المتحدة

موضوعات متعلقة

اليابان ترصد أول إصابة بفيروس كورونا بين أحد أعضاء فريق أوغندا الأوليمبي

قتل 80 شخصًا وخطف الأطفال.. تمساح أسامة بن لادن روع أوغندا

ترشيحاتنا

المنتخب الأولمبي يختتم تدريبات استعدادا لمواجهة إسبانيا .. صور

حوادث العيد.. إصابة 4 في انقلاب سيارة بطريق العلمين الإقليمي في مطروح

قلب الكوكو ..شاب يغازل حبيبته علي جدران محطة قطارات بقطور.. صور

فاروشا المهجورة .. حكاية مدينة تهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة

من الفتة لـ الرقاق.. أصل وفصل سفرة العيد بـ أكلاته اللذيذة

عقب أيام من أزمة الايس كريم.. قوات أمريكية في إسرائيل.. ما القصة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

قرار عاجل من اليونيسكو بشأن ليفربول .. وبريطانيا تعلق

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

منظمة الصحة العالمية تعلن وقت انتهاء خطر كورونا

قنوات مجانية تعرض مباراة منتخب مصر الأولمبي وأسبانيا في أولمبياد طوكيو غدًا

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

جمهور أولمبياد طوكيو 2020 في خطر.. أعداد إصابات كورونا تتصاعد | فيديوجراف

كشف لغز الفيديوهات .. شاب يعيش وحيدا في 2027

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

المزيد

ساحة رأي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

اﻟﻤﺰﻳﺪ