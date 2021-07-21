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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس

لقى شخص مصرعه وأصابة 5 أخرون فى حادث أنقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس القاهرة أسفل الطريق الأقليمى اتجاه القاهرة.
تلقت قوات تأمين الطرق بلاغا بأنقلاب السيارة ملاكى تحمل لوحات ق. ض. ط 984 فتم إبلاغ مرفق الأسعاف حيث أمر الدكتور محمد طنطاوى مدير الأسعاف بالسويس بتوجيه 5 سيارات أسعاف لموقع الحادث.
تبين من المعاينة الأولية مصرع زينب محمد خليفة تبلغ من العمر  45 سنة.
بينما تبين أصابة
حسين محمد حسين 23 سنة من القاهرة مصاب 
بجرح بالزراع الايمن وكدمات وسحجات
وعمر محمد عبدالسميع 9 سنوات من القاهرة مصاب
بكدمات وسحجات
مكه حسين محمد 3القاهره
جرح خلف الأذن و
رغدة مصطفي السيد 32 سنة من القاهرة مصابة
باشتباه كسر بالحوض وعمود فقرى و
دعاء محمد حسين 33 من القاهرة مصابة
باشتباه كسر بالكتف الأيسر.

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