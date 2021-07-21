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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تسجل 1142 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

كورونا في السعودية
كورونا في السعودية

أعلنت الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

من ناحية أخرى،  أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن نجاح موسم الحج الجاري تجاوز بُعده الإسلامي ليصل إلى أبعاد أوسع في قدرة المملكة على التعامل مع جائحة كبيرة مثل فيروس كورونا والخروج بموسم الحج بهذا النظام وبهذه الإجراءات التي تحافظ على سلامة الحجاج في المقام الأول.

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البحرين تشيد بجهود السعودية وتسخيرها كل الإمكانيات لإنجاح موسم الحج

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صحيفة "الرياض": السعودية حققت نجاحا كبيرا في تنظيم موسم الحج رغم كورونا


وأفادت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم، الأربعاء، تحت عنوان “نموذج عالمي”، بأن السعودية أبرزت للعالم نموذجا فذا في القدرة على إدارة وضبط مسئولية كبرى ومتشعبة مثل شعيرة الحج في ظل ظروف صحية معقدة فرضتها جائحة كورونا، وهو ما أشار إليه خادم الحرمين الشريفين في كلمته لحجاج بيت الله الحرام والذي أكد أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس الإنسانية وهو الأمر الذي اتخذته المملكة من أجل سلامة الحجاج.


وأبرزت الصحيفة تأكيد خادم الحرمين  أن تضافر وتضامن الدول الإسلامية الشقيقة، والهيئات الدينية التي دعمت وثمنت الإجراءات التي اتخذتها المملكة في حج هذا العام، ساهما أيضا في نجاح موسم الحج، وأنه رغم الإجراءات الاستثنائية واقتصار الحج على حجاج الداخل إلا أن المملكة كعادتها راعت أيضا عدالة توزيع حصص الحج بين الجميع، حيث مثلت شرائح الحجاج جميع الدول الإسلامية والمسلمين في دول غير مسلمة، من المقيمين على أرض المملكة، لمنح الفرصة لجميع الجنسيات في الحج.

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 الصحة السعودية موسم الحج كورونا في السعودية

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