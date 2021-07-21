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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عودة الحجز على القطارات الروسي للوجهين القبلي والبحري اعتبارا من اليوم

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم أنه بناءاً  على توجيهات  الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل واستجابة لرغبة جمهور الركاب  تقرر عودة الحجز على القطارات الروسي ذات العربات ذاتية التهوية للوجهين القبلي والبحري اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 21 / 7 /2021 بالإضافة إلى صرف تذاكر واقف في حالة نفاذ المقاعد وبحسب رغبة الراكب.

 

وأكد ت هيئة السكك الحديدية  في بيان لها انها لا تتواني في خدمة جمهور الركاب وتتمني لهم رحلات سعيدة بكافة خطوط السكك الحديدية.

 

وفي وقت سابق أجرت هيئة السكة الحديد تعديلات فى نظام حجز تذاكر القطارات الروسية الجديدة شملت السماح لحاملى وحاجزى تذاكرها بالجلوس على مقاعدها بالأسبقية دون تحديد أرقام المقاعد على التذاكر.

 

وقامت هيئة السكة الحديد مؤخرا بإيقاف تشغيل وتعديل مواعيد بعض قطارات خطوط الوجه البحري بسبب أعمال التطوير وتحديث نظم الإشارات على خطوط السكة الحديد، بحيث يستمر العمل بهذه التعديلات حتى 30 سبتمبر المقبل.

السكك الحديدية هيئة السكك الحديدية مهندس كامل الوزير تذاكر القطارات القطارات الروسية

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