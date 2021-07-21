بمناسبة الحج.. رسالة من رئيس البرلمان العربي للملك سلمان وولي العهد

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بنجاح موسم الحج لهذا العام، والقدرة الفائقة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي ما تزال تفرضها جائحة فيروس كورونا.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالإجراءات التنظيمية والصحية والأمنية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، والتي كان لها أكبر الأثر في نجاح موسم الحج، والحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، مثمناً كذلك الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لتوفير كل ما يلزم من رعاية صحية وتحقيق أقصى معدلات السلامة للحجاج.

وأكد "العسومي" أن الإجراءات المكثفة التي اتخذتها السلطات السعودية، عكست نجاح المملكة وقدرتها الفائقة على تطويع التقنيات التكنولوجية الحديثة، لتقديم خدمة متميزة مع إجراءات وقائية عالية المستوى لضيوف الرحمن والعناية بهم، وتسخير كافة الطاقات البشرية والمادية لتلبية احتياجاتهم.

وتوجه رئيس البرلمان العربي بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وجميع الهيئات والمؤسسات التي تضافرت جهودها وساهمت في إنجاح موسم الحج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام.