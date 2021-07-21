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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة ضابط شرطة في إنقلاب سيارته بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

إصابة ضابط شرطة في إنقلاب سيارته بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

صدى البلد

أصيب "ضابط شرطة" في حادث سير، وقع، اليوم الاربعاء، إثر إنقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر اسيوط الصحراوي الشرقي القديم قبل كمين العلالمة بـ10 كيلو متر، نطاق محافظة بني سويف.

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وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث سير إثر إنقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر اسيوط الصحراوي الشرقي القديم، نطاق المحافظة ونتج عنه إصابة شخص.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع قبل كمين العلالمة بـ10 كيلو متر بطريق مصر اسيوط الصحراوي الشرقي القديم، ونتج عنه إصابة «مؤمن محمد كامل» 27 سنة، نقيب شرطة، مقيم محافظة المنيا، بكدمات وسحجات بالجسم، ونقلته سيارة الإٍعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وقامت إدارة المرور برفع آثار الحادث من نهر الطريق، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

بني سويف حادث حادث سير محافظة المنيا وزير الداخلية أسيوط

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