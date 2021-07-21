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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنات عين شمس تقدم تسهيلات للطالبات بمشروع محو الأمية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

 قالت الدكتورة رقية شلبي عميدة  كلية البنات جامعة عين شمس إن الكلية تقدم كافة الدعم والتسهيلات للطالبات ومساعدتهم بمشروع محو الأمية للحصول على شهادة التخرج.

 

 

وأضافت الدكتور رقية  أنه يجب على طالبات محو امية العدد المعلن عنه سابقا منوها أنه على طالبات الفرقة الرابعة من شعب  آداب ( عام- انتساب)  وتربية اللاتي لم يتمكن بمحو أمية فرد واحد على الأقل لن يحصلن على شهادة التخرج إلا بعد محو أمية العدد المسموح لهم.

 


وأكدت  الدكتورة رقية شلبي خلال تصريحاتها لصدي البلد، التوجه لوحدة محو الأمية بالكلية بالمبنى الأدبي جانب قاعة المؤتمرات يوميا من الساعة  التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا عدا أيام الجمعة والسبت للاستفسار وتقديم المساعدة للطالبات.


وأشارت الدكتورة رقية شلبي عميدة بنات عين شمس ، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تسير بشكل طبيعي دون أي معوقات مؤكدة أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الفرقة الرابعة خلال يومين .

 

كما أصدرت جامعة عين شمس، بيانا رسميا كشفت خلاله عن التفاصيل الكاملة عن رابطة خريجي جامعة عين شمس.

 

حيث قالت جامعة عين شمس 11 معلومة عن رابطة خريجي جامعة عين شمس تتمثل في:

في يوم ٢٤ فبراير من سنة ٢٠٢٠ ، دشنت جامعة عين شمس أول وأكبر رابطة رسمية للخريجين منذ نشأتها عام ١٩٥٠.
تهدف الرابطة لمد جسور التواصل بين الجامعة وخريجيها و فتح قنوات الاتصال بين الخريج و المجتمع و تعزيز التبادل المعرفي و المهني بين الجامعة والخريج والمجتمع.
تقدم الرابطة لأعضائها العديد من المزايا والخدمات الطبية والثقافية والترفيهية والتعليمية و الأكاديمية.


نجحت الرابطة في توقيع وتفعيل عدد من الاتفاقيات مع كبريات المؤسسات والشركات منها جو باص، مجموعة العربي للصناعة والتجارة، دار الأوبرا المصرية، مؤسسة بيرلتز للخدمات التعليمية، عدد من المستشفيات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل،وغيرها.
يحصل الطلاب حديثي التخرج على كارنيه عضوية الرابطة مجاناً.


تبدأ فئات الاشتراك في الرابطة من ٥٠ جنيها لمن مر على تخرجهم من عام إلى ٥ أعوام، ١٠٠ جنيه من ٥ أعوام حتى ١٠ أعوام بعد التخرج، و٢٠٠ جنيه لمن تزيد مدة تخرجهم عن ١٠ أعوام.
 

جامعة عين شمس كلية البنات جامعة عين شمس عميدة كلية البنات جامعة عين شمس مشروع محو الامية شهادة التخرج الفرقه الرابعه

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