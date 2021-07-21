عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيس سعيد: تجميع التونسيين لتلقي لقاح كورونا جريمة وراءها غايات سياسية

لقاح كورونا
لقاح كورونا

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد، أن عملية تجميع التونسيين يوم عيد الأضحى لتلقي التلقيحات جريمة وراءها غايات سياسية.


وقال الرئيس التونسي في تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث"، اليوم الأربعاء، إن إدارة الصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد.


وكان رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، أقال أمس، الثلاثاء، وزير الصحة فوزي المهدي على خلفية التدافع الذي حصل بمراكز التطعيم ضد كورونا وبعد فشله في إدارة أزمة الوباء في البلاد.


وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق، عن فتح أبواب مراكز التطعيم أيام عيد الأضحى لكل من تتجاوز أعمارهم الـ18 سنة، إلا أنها قامت بتخصيص عدد قليل من المراكز للتطعيم.


يذكر أن الإقبال علي تلقي اللقاح كان كثيرا وفاق كل التوقعات، في حين لم توفر الوزارة العدد الكافي من جرعات اللقاح، وهو ما أدى إلى حدوث فوضى وتدافع وتزاحم أمام المراكز، تسبّب في إصابة عدد من المواطنين بجروح وكسور، وعلى أثر ذلك، قرر المشيشي إقالة وزير الصحة فوزي المهدي وتكليف وزير الشئون الاجتماعية محمد الطرابلسي وزيرا للصحة بالنيابة.

 

الرئيس التونسي عيد الأضحى كورونا تلقي التلقيحات العربية الحدث

موضوعات متعلقة

مركز تلقي لقاحات يوضح إجراءات تلقي الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا|فيديو

نشرة المرأة والصحة.. لماذا يجب التوقف عن التدخين بعد تلقي لقاح كورونا ..أسباب التهاب اللثة.. أطعمة تحتوي على فيتامين ك

ترشيحاتنا

5 لاعبين.. قرار حاسم من كارتيرون يخص ناشئي الزمالك

"البحرية" تنجح في إنقاذ يخت شراعى يحمل الجنسية السويسرية على متنه ۱۰ أفراد

تطير في الهواء وتسبح تحت الماء.. الصين تختبر أول مركبة برمائية بدون طيار

قبرص تشكو تركيا بـ مجلس الأمن.. وهذا سبب النزاع

سلطنة عمان.. قرار عاجل بشأن فيروس كورونا

ظهور أول حالة كورونا لخبير أجنبي ضمن البعثة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حارس نادي الزمالك يتعرض لحادث سير

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

ظهور أول حالة كورونا في البعثة المصرية بطوكيو.. تفاصيل

تحرك عاجل لـ الجيش السوداني علي الحدود مع إثيوبيا

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

خاص لـ «صدى البلد».. أول تعليق من لويس ميكيسوني بعد اقتراب توقيعه لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

جمهور أولمبياد طوكيو 2020 في خطر.. أعداد إصابات كورونا تتصاعد | فيديوجراف

كشف لغز الفيديوهات .. شاب يعيش وحيدا في 2027

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

المزيد

ساحة رأي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ