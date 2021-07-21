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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة الألمانية تقوم بإجراءات ضخمة لإعادة الإعمار بعد الفيضانات القوية..فيديو

صدى البلد

أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها، تعقد الحكومة الألمانية برئاسة أنجيلا ميركل اجتماعا  للموافقة على حزمة إغاثة ضخمة من أجل إعادة إعمار مناطق ألمانية دمرتها فيضانات غير مسبوقة، ولحمايتها بشكل أفضل في المستقبل.

وبعد أسبوع على كارثة فيضانات هي الأسوأ في تاريخ المنطقة والتي أودت بحياة 170 شخصا على الأقل في ألمانيا و200 في أوروبا، سيوافق "الائتلاف الحكومي الواسع" من اليمين واليسار على إعطاء الضوء الأخضر لمساعدات للمنازل المدمرة والشركات والبنى التحتية الأساسية.

 

التعهد بتقديم مساعدات

وتعهّدت ميركل أن تقدم برلين المساعدات في المدى القريب والبعيد.

وقالت ميركل للصحفيين "هذه فيضانات لا يمكن تصورها، عندما نرى آثارها على الأرض". وجاءت تصريحاتها بعد أن تفقدت ما وصفته صحيفة بيلد بأنه دمار "مروع" لحق بالبلدة البالغ عدد سكانها 17 ألف نسمة والواقعة في ولاية شمال الراين وستفاليا.

وأكدت أن الوزراء سيمهدون الطريق أمام تقديم مساعدة عاجلة للمواطنين الذين تكبدوا خسائر، وسيبذلون كل ما بوسعهم "كي تصل الأموال إلى الناس بسرعة".

وأضافت "آمل أن تكون مسألة أيام" مشيرة إلى أنها التقت منكوبين "خسروا كل شيء ما عدا الملابس التي يرتدونها".

وتقدر المبالغ الأولية بنحو 400 مليون يورو (470 مليون دولار).

 

الحكومة الألمانية أجراءات ضخمة اعادة الاعمار الفيضانات القوية أنجيلا ميركل

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