ريال مدريد يستهدف التعاقد مع جروتسكا الصيف المقبل

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يستهدف التعاقد مع ليون جروتسكا متوسط ميدان فريق بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، مجانًا الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة “ بيلد” الألمانية، أن ريال مدريد تواصل مع جروتسكا وأخبروه بأنهم سيتجهون للتعاقد معه الصيف المقبل عند انتهاء عقده مع بايرن ميونخ.

وأشارت الصحيفة الى أن نادي ريال مدريد يرغب في استكمال طريقته في شراء النجوم من بايرن ميونخ، مستغلًا رغبتهم في اللعب بالنادي، سواء بصفة مجانية مثل ما حدث مع ديفيد ألابا هذا الصيف، أو بمقابل مادي ضئيل قبل نهاية عقد اللاعب مثلما حدث مع توني كروس عام 2014.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع جروتسكا لتقوية خط الوسط وتنشيطه مع تقدم عمر لوكا مودريتش وكذلك توني كروس.

جدير بالذكر أن عقد جروتسكا مع بايرن ميونخ، ينتهي بنهاية الموسم المقبل.