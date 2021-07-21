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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب العالمي والأونصة تسجل 1805.81 دولار

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب، لتتجه صوب تكبد خسائر للجلسة الثانية على التوالي، إذ تلقي مكاسب الدولار وانتعاش عوائد سندات الخزانة الأميركية بظلالها على جاذبية المعدن كملاذ آمن وسط مخاوف حيال المتحور دلتا سريع الانتشار من فيروس كورونا.
 

وهبط السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1805.81 دولار للأونصة. 

 

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة لتسجل 1805.50 دولار.
 

وقال مايكل هيوسون كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس يو.كيه "عوائد سندات الخزانة تبدو أقوى قليلا، وأسواق الأسهم (الأوروبية) أصبحت رهانا أفضل بعض الشيء، مما ينال من بريق الذهب."

اقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته للعام وواصلت السندات صعودها اليوم، إذ أصبح الانتشار السريع لدلتا، لا التضخم، هو مبعث القلق الرئيسي للمستثمرين.

انتعاش عوائد سندات الخزانة الأميركية

وانتعشت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أشهر خلال الجلسة السابقة.

 

وارتفعت الأسهم الأوروبية قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس والذي من المتوقع أن يفرز نبرة تيسير نقدي.

 

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 بالمئة مسجلة 25.17 دولار للأونصة، وتقدم البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2665.58 دولار، وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1073.21 دولار للأونصة.

 

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