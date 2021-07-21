عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصدر خاص يكشف حقيقة وجود إصابات كورونا بين لاعبي منتخب مصر الأولمبي

منتخب مصر الاولمبي
منتخب مصر الاولمبي

كشف مصدر مسؤول داخل بعثة منتخب مصر الاولمبي المتواجدة في طوكيو استعداداََ للمشاركة في بطولة أولمبياد طوكيو 2020، عن حقيقة تواجد حالات مصابة بفيروس كورونا بين لاعبي منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن، جميع المتواجدين في معسكر المنتخب الأولمبي لكرة القدم يخضعون لنظام الفقاعة التي أقرته اللجنة الأولمبية الدولية.

وأضاف لا يوجد أي اختراق للفقاعة بين البعثة ويوجد نظام مشدد للحفاظ على الحالة الصحية للجميع، وذلك بتوجيهات من اللجنة الطبية المصرية برئاسة الدكتور حسن كمال.

وتابع: لم تظهر أي حالات إعياء أو تعب بين اللاعبين او الجهاز الفني والاداري لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، وذلك لاتباع التعليمات بشكل صحيح 100٪.

صرح عمرو سليم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والملحق الإعلامي للبعثة الإعلامية، بأن الإجراءات اليومية المطلوبة من جميع المقيمين بالقرية الأولمبية في طوكيو تتضمن عمل مسحة يومية، وقد أظهرت اليوم عينة إيجابية من الخبير الأجنبي لمنتخب الچودو الهولندي الجنسية چورچيو چيفزچياني مع ملاحظة وصوله من مصر يوم ١٨ بعد عمل المسحات المطلوبة قبل السفر، وكانت كلها سلبية وأيضا المسحة التي قام بها فور وصوله لمطار طوكيو كانت سلبية، وكذلك المسحتان اللتان قام بهما يومي ١٩ و٢٠ في القرية الأولمبية، ولكن هناك اختلاطا حتميا لجميع دول العالم أثناء التواجد في الأولمبياد بالرغم من الإجراءات الحازمة.


وأوضح أن المدرب الهولندي مسئول عن تدريب لاعبين فقط هما محمد عبد الموجود ومحمد عبد العال، وتم التأكد من أن مسحتهما سلبية.

وأضاف أن اللجنة الطبية المصرية برئاسة الدكتور حسن كمال، قامت  بعزل اللاعبين ووضعهما تحت الملاحظة احتياطياً عن باقي الفريق.

وأكد أن مدربا آخر فرنسي الجنسية سيصل مساء اليوم، الأربعاء، لطوكيو، سيقوم  بتدريب اللاعبين واللاعب رمضان درويش الذي وصل إلى طوكيو من لحظات قليلة اليوم من معسكر خارج مصر.


وصرح المهندس  باسل عبد الله عضو اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة، بأنه فور وصول المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم، تم عمل اجتماع مع المسئولين الإداريين واللجنة الطبية  لمتابعة الموقف والاطمئنان على حالة جميع أفراد البعثة

اولمبياد طوكيو صدى البلد فيروس كورونا اصابات كورونا موقع صدى البلد اللجنة الاولمبية منتخب مصر الأولمبى

ترشيحاتنا

حكم إخراج الزكاة لمشروع حياة كريمة لدعم معيشة الفقراء.. عالم بالأزهر يجيب

التشهير والسجن.. قرار عاجل من الجوازات السعودية

مراجعة لـ أهم أسئلة وقوانين فيزياء الثانوية العامة قبل عقد الامتحان السبت

أمين الفتوى: يجوز إخراج الزكاة والصدقات لمبادرة حياة كريمة

بـ حضور الخطيب.. الأهلي يختتم استعداداته لـ البنك الأهلي

في اتصال هاتفي.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بـ عيد الأضحى المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

اختناق ومخدرات وعلاقة حميمية.. تفاصيل وفاة شاب وصديقته داخل سيارة

حارس نادي الزمالك يتعرض لحادث سير

بفعل فاعل دولي.. رسالة خاصة من مرتضى منصور لـ جمهور الزمالك

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"البحرية" تنجح في إنقاذ يخت شراعى يحمل الجنسية السويسرية على متنه ۱۰ أجانب

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

فيديو

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

جمهور أولمبياد طوكيو 2020 في خطر.. أعداد إصابات كورونا تتصاعد | فيديوجراف

كشف لغز الفيديوهات .. شاب يعيش وحيدا في 2027

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ