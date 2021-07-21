مصدر خاص يكشف حقيقة وجود إصابات كورونا بين لاعبي منتخب مصر الأولمبي

كشف مصدر مسؤول داخل بعثة منتخب مصر الاولمبي المتواجدة في طوكيو استعداداََ للمشاركة في بطولة أولمبياد طوكيو 2020، عن حقيقة تواجد حالات مصابة بفيروس كورونا بين لاعبي منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن، جميع المتواجدين في معسكر المنتخب الأولمبي لكرة القدم يخضعون لنظام الفقاعة التي أقرته اللجنة الأولمبية الدولية.

وأضاف لا يوجد أي اختراق للفقاعة بين البعثة ويوجد نظام مشدد للحفاظ على الحالة الصحية للجميع، وذلك بتوجيهات من اللجنة الطبية المصرية برئاسة الدكتور حسن كمال.

وتابع: لم تظهر أي حالات إعياء أو تعب بين اللاعبين او الجهاز الفني والاداري لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، وذلك لاتباع التعليمات بشكل صحيح 100٪.

صرح عمرو سليم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والملحق الإعلامي للبعثة الإعلامية، بأن الإجراءات اليومية المطلوبة من جميع المقيمين بالقرية الأولمبية في طوكيو تتضمن عمل مسحة يومية، وقد أظهرت اليوم عينة إيجابية من الخبير الأجنبي لمنتخب الچودو الهولندي الجنسية چورچيو چيفزچياني مع ملاحظة وصوله من مصر يوم ١٨ بعد عمل المسحات المطلوبة قبل السفر، وكانت كلها سلبية وأيضا المسحة التي قام بها فور وصوله لمطار طوكيو كانت سلبية، وكذلك المسحتان اللتان قام بهما يومي ١٩ و٢٠ في القرية الأولمبية، ولكن هناك اختلاطا حتميا لجميع دول العالم أثناء التواجد في الأولمبياد بالرغم من الإجراءات الحازمة.



وأوضح أن المدرب الهولندي مسئول عن تدريب لاعبين فقط هما محمد عبد الموجود ومحمد عبد العال، وتم التأكد من أن مسحتهما سلبية.

وأضاف أن اللجنة الطبية المصرية برئاسة الدكتور حسن كمال، قامت بعزل اللاعبين ووضعهما تحت الملاحظة احتياطياً عن باقي الفريق.

وأكد أن مدربا آخر فرنسي الجنسية سيصل مساء اليوم، الأربعاء، لطوكيو، سيقوم بتدريب اللاعبين واللاعب رمضان درويش الذي وصل إلى طوكيو من لحظات قليلة اليوم من معسكر خارج مصر.



وصرح المهندس باسل عبد الله عضو اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة، بأنه فور وصول المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم، تم عمل اجتماع مع المسئولين الإداريين واللجنة الطبية لمتابعة الموقف والاطمئنان على حالة جميع أفراد البعثة