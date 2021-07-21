ضبط حالات ذبح مخالف وتوقيع غرامات على المخالفين بـ الطالبية والدقي|صور

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها للتأكد من الالتزام بالإجراءات المنظمة للذبح في ضوء تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية خلال عيد الاضحى المبارك والتاكد من تطبيق الإجراءات الخاصة بحظر الذبح بالشوارع والطرق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لما يعسكه ذلك من تأثيرا سلبيا علي البيئة وفتح المجازر بالمجان.

تابع محافظ الجيزة مجهودات حي الطالبية في ضبط عدد من حالات الذبح بالشوارع اليوم من خلال المتابعات الميدانية وتم رفع الإشغالات وتحصيل غرامات علي المخالفين وتمت الحملات بمتابعه من أشرف تامر رئيس حي الطالبية.

كما تابع محافظ الجيزة مجهودات حي الدقي في ضبط وتحرير عدد ٤ محاضر بيئه لمخالفة الذبح خارج المجزر وعدد 6 محاضر اشغال للطريق العام وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

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