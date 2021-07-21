عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين تشارك في أولمبياد طوكيو بـ 4 ألعاب و5 رياضيين

طوكيو
طوكيو

وصلت بعثة دولة فلسطين المُشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، إلى القرية الأولمبية، اليوم /الأربعاء/، استعدادًا للمشاركة في الحدث الرياضي الدولي الأبرز الذي ينطلق يوم 23 يوليو الجاري وتستمر فعالياته حتى 8 أغسطس المُقبل.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن فلسطين تشارك في الدورة بأربعة ألعاب رياضية وخمسة رياضيين هم: العدّاءة هناء بركات، والسبّاحة دانيا نور، والسبّاح يزن البواب، ولاعب الجودو وسام أبو رميلة، والرباع محمد حمادة.


يذكر أن فلسطين تشارك للمرة السابعة في "الألعاب الأولمبية"، وبدأت مشاركاتها في "أولمبياد أتلانتا" في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1996، مرورًا بأولمبياد سيدني 2000، ومن ثم أثينا 2004 وصولا لبكين 2008، ولندن 2012، وريو دي جانيرو 2016. 

فلسطين الألعاب الأولمبية العاصمة اليابانية طوكيو وفا

موضوعات متعلقة

الأمور مستقرة.. بعثة طوكيو: عزل الحالة المصابة بـ كورونا وفق الإجراءات المتبعة

أولمبياد طوكيو 2020 .. تردد القناة المفتوحة الناقلة لـ مباراة مصر وإسبانيا

ترشيحاتنا

حكم إخراج الزكاة لمشروع حياة كريمة لدعم معيشة الفقراء.. عالم بالأزهر يجيب

التشهير والسجن.. قرار عاجل من الجوازات السعودية

مراجعة لـ أهم أسئلة وقوانين فيزياء الثانوية العامة قبل عقد الامتحان السبت

أمين الفتوى: يجوز إخراج الزكاة والصدقات لمبادرة حياة كريمة

بـ حضور الخطيب.. الأهلي يختتم استعداداته لـ البنك الأهلي

في اتصال هاتفي.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بـ عيد الأضحى المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

اختناق ومخدرات وعلاقة حميمية.. تفاصيل وفاة شاب وصديقته داخل سيارة

بفعل فاعل دولي.. رسالة خاصة من مرتضى منصور لـ جمهور الزمالك

حارس نادي الزمالك يتعرض لحادث سير

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"البحرية" تنجح في إنقاذ يخت شراعى يحمل الجنسية السويسرية على متنه ۱۰ أجانب

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

فيديو

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

جمهور أولمبياد طوكيو 2020 في خطر.. أعداد إصابات كورونا تتصاعد | فيديوجراف

كشف لغز الفيديوهات .. شاب يعيش وحيدا في 2027

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ