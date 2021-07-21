فلسطين تشارك في أولمبياد طوكيو بـ 4 ألعاب و5 رياضيين

وصلت بعثة دولة فلسطين المُشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، إلى القرية الأولمبية، اليوم /الأربعاء/، استعدادًا للمشاركة في الحدث الرياضي الدولي الأبرز الذي ينطلق يوم 23 يوليو الجاري وتستمر فعالياته حتى 8 أغسطس المُقبل.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن فلسطين تشارك في الدورة بأربعة ألعاب رياضية وخمسة رياضيين هم: العدّاءة هناء بركات، والسبّاحة دانيا نور، والسبّاح يزن البواب، ولاعب الجودو وسام أبو رميلة، والرباع محمد حمادة.



يذكر أن فلسطين تشارك للمرة السابعة في "الألعاب الأولمبية"، وبدأت مشاركاتها في "أولمبياد أتلانتا" في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1996، مرورًا بأولمبياد سيدني 2000، ومن ثم أثينا 2004 وصولا لبكين 2008، ولندن 2012، وريو دي جانيرو 2016.