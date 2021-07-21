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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من لبنان.. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة هاجر أحمد صورا جديدة لها، من عطلتها بلبنان عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وتألقت بأطلالة صيفية تبرز جمالها ورشاقتها، واعتمدت على لوك كاجوال بالجينز والكوتشي، وإضافة لمسة جمالية وأكسسوارات رقيقة تكمل طلتها.

 

ولاقت اعجاب الجمهور، ونالت عددا كبيرا من التعليقات الإيجابية من متابعيها، متمنين لها السعادة والفرح في أيامها القادمة.


هاجر أحمد أعلنت عقد قرانها يوم 8 يوليو الجاري، على أحمد الحداد، ونشرت صورا من الاحتفال عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي، يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي.. حبيبي للأبد".

 

أحدث أعمال هاجر أحمد مسلسل "أحسن أب" مع علي ربيع في رمضان 2021، من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني، بطولة علي ربيع، هشام إسماعيل، هالة فاخر، سامي مغاوري، عماد رشاد، إيمان السيد، محمد الصاوي، حسام داغر، أحمد الشامي، مراد مكرم، محمد عبده، أحمد التهامي، أحمد بسيوني والطفل كريم حسين.

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