صحة الغربية: تعافي 19 حالة من مصابي كورونا وخروجهم من العزل

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن تعافي 19 حالة من مصابي فيروس كورونا وخروجهم من العزل الصحى بمستشفيات المحافظة بالمراكز والمدن، بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية لافتا أن الجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة، واستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، من أجل تسخير كافة الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا.



وطالب وكيل وزارة الصحة المواطنين سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي لقاح فيروس كورونا مؤكدا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة.