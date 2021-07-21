عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لمتابعة صلاحية السلع|حماية المستهلك يشكل غرفة عمليات في إجازة عيد الأضحى

صدى البلد

صرح المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عن طريق غرفة العمليات المتواجدة بالمقر الرئيسي للجهاز وكافة أفرع الجهاز بالمحافظات. 

 

وأضاف حسام الدين أن الجهاز متواجد بصفة دائمة في الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر الاحتياجات للمواطنين من السلع و الخدمات والتأكد من التزام التجار بعرض سلع لا تضر بصحة المواطنين.

وأسفرت حملات الجهاز وفروعه خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك عن الاتي :

تم شن حملات رقابية موسعة استهدفت محلات بيع اللحوم بنطاق محافظة الشرقية وأسفرت الحملات عن تحرير إثنا عشر محضرا ضد أصحاب محال جزارة لقيامهم بالذبح خارج المجازر المعتمدة وبدون ترخيص من الجهات المختصة .

 

كما قام فرع الجهاز بالمنيا بشن حملات على الأسواق التجارية ومحطات الوقود لمتابعة ما يقدم من خدمات وسلع خلال عيد الأضحى المبارك، وتم المرور على عدد تسع مولات للتأكد من الإلتزام  بالإعلان عن الأسعار وتطبيق قانون حماية المستهلك، وتم المرور على محطات الوقود للتأكد من تواجد المواد البترولية وعدم وجود تكدسات بتلك المحطات .

 

وشارك فرع الجهاز بأسيوط مع الطب البيطري في المرور على عدد أربعين شادرًا للحوم للتأكد من إلتزامهم بالذبح داخل المجازر الحكومية، وتم ضبط 230 كيلو لحوما فاسدة وكمية 50 كيلو من الكبدة الغير صالحة للاستخدام الآدمي ، وتم إعدام الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لإتخاذ شئونها .

 

وقام فرع الجهاز بأسوان بالمرور على الأسواق بالمحافظة ،وتم ضبط كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي بأحد محلات السوبر ماركت الكبرى وتم تحرير المحاضر اللازمة بذلك .

 

كما قام فرع الجهاز بالقليوبية بالمرور علي عدد من الأسواق التجارية ومتابعة نسب التخفيضات المعلن عنها والتأكد من صحة هذه التخفيضات ، كما تم المرور على عدد من محلات الجزارة للتأكد من الالتزام بالذبح داخل المجازر المعتمدة .

 

وفي فرع الإسكندرية قام فرع الجهاز بالمحافظة بالمرور علي عدد من الكافيهات بالمناطق المختلفة للتأكد من الإلتزام بقائمة الأسعار المعلنة وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية بخلاف السعر المعلن عنه و الإلتزام بالإجراءات الاحترازية. 

 

وصرح حسام الدين أن جهاز حمايه المستهلك يستهدف دعم الإقتصاد الوطني وتشجيع التجار علي الإلتزام بصون وحمايه حقوق المستهلكين وتطبيق القانون، ويهيب بالمواطنين الابلاغ عن اية شكاوي عن طريق التواصل مع الجهاز وهي الخط الساخن ١٩٥٨٨ من اي خط أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب ٠١٥٧٦٦٦٩٩٩٩ او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حمايه المستهلك

جهاز حماية المستهلك أجازة عيد الأضحى المبارك المهندس أيمن حسام الدين شكاوي المواطنين خلال أجازة عيد الأضحى المبارك حملات جهاز حماية المستهلك

ترشيحاتنا

خاص.. رمضان صبحي سلاح شوقي غريب في معركة إسبانيا بأولمبياد طوكيو 2020

وضعه تحت الإقامة الجبرية.. سياسي إيطالي يقتل مهاجرا مغربيًا

تدهور أمني مريع..البنتاجون: توسع طالبان في أفغانستان والتمتع بـ زخم استراتيجي

الحكمة من رمي الجمرات في الحج .. 4 أسباب لا يعرفها الكثير

تعرض محمود جنش لـ حادث سير .. مواصفات سيارة لاعب الزمالك وتكلفة اصلاحها

بعد الاتفاق مع أمريكا.. ألمانيا تهدد روسيا بسبب أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

الأمم المتحدة تحذر من كارثة في إثيوبيا بسبب آبي أحمد

في قرار عاجل.. الزمالك يحذف صورة فرجاني ساسي من موقع النادي

اختناق ومخدرات وعلاقة حميمية.. تفاصيل وفاة شاب وصديقته داخل سيارة

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكباب المصري بـ تتبيلة مختلفة

"البحرية" تنجح في إنقاذ يخت شراعى يحمل الجنسية السويسرية على متنه ۱۰ أجانب

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

فيديو

متغيبان منذ 3 أيام.. العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

جمهور أولمبياد طوكيو 2020 في خطر.. أعداد إصابات كورونا تتصاعد | فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ