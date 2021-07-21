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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في ثاني أيام العيد.. شاب يذبح زوجته بمطواة بسبب مصاريف البيت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة الجمهورية واقعة قتل ربة منزل التي لفظت أنفاسها داخل مستشفى طنطا الجامعي عقب طعنها علي أيدي  زوجها بسلاح أبيض في الرقبة بمنطقة الجمهورية بدائرة قسم ثان المحلة، بسبب خلافات زوجية ومصاريف البيت ، بعد أن مكثت 5 أيام داخل العناية المركزة  

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وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من العميد محمد فتحى مأمور قسم ثان المحلة بورود بإستقبال مستشفى طنطا الجامعي، سيدة تدعى "س.ص" 32 سنةومقيمة بمنطقة الجمهورية بدائرة القسم مصابة بجرح قطعى فى الرقبة (ذبح) وحالتها خطيرة.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجنى عليها بعد أن نشبت بينهما مشادة كلامية داخل الشقة، أدت إلى قيام المتهم بإخراج مطواة من طيات ملابسة كانت بحوزته وطعنها فى رقبتها وقام المتهم بنقلها للمستشفى  وفر هارباً، بتقنين الإجراءات واعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم القبض على المتهم وإحالتة الي النيابة العامة.

مصرع زوجه قتل زوجة أيدي زوجها المحلة الكبرى حبس أيام النيابة العامة

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