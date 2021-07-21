عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

راغب علامة يبدع ويشدو بـ أغنية قلبي عشقها في سهرانين..فيديو

راغب علامة
راغب علامة

أبدع المطرب راغب علامة في أداء أغنية “قلبي عشقها” خلال تواجده بحلقة برنامج “سهرانين” عبر فضائية "أون" . 

 

راغب علامة ضيف أمير كرارة فى «سهرانين»

 

يحل المطرب اللبناني راغب علامة ضيفا على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، في تمام الساعة التاسعة مساء.


في حلقتي الأربعاء والخميس، يتحدث "علامة" عن مسيرته الفنية، وعلاقته بعدد من نجوم الفن، والمواقف الطريفة التي جمعته ببعضهم، على رأسهم الفنانة فيفي عبده التي غضبت منه بسبب جملة سمعتها منه بشكل غير صحيح.

أيضا يروى راغب علامة ذكرياته مع والدته، وأبرز أحداث الطفولة، كما يقدم العديد من الأغنيات داخل الاستوديو على مسرح "سهرانين"، بتوزيع أوركسترا سينيكوب بقيادة المايسترو جورج قلتة.

راغب علامة أغنية قلبي عشقها فيفي عبدة نجوم الفن عيد الأضحى

ترشيحاتنا

خاص.. رمضان صبحي سلاح شوقي غريب في معركة إسبانيا بأولمبياد طوكيو 2020

وضعه تحت الإقامة الجبرية.. سياسي إيطالي يقتل مهاجرا مغربيًا

تدهور أمني مريع..البنتاجون: توسع طالبان في أفغانستان والتمتع بـ زخم استراتيجي

الحكمة من رمي الجمرات في الحج .. 4 أسباب لا يعرفها الكثير

تعرض محمود جنش لـ حادث سير .. مواصفات سيارة لاعب الزمالك وتكلفة اصلاحها

بعد الاتفاق مع أمريكا.. ألمانيا تهدد روسيا بسبب أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

الأمم المتحدة تحذر من كارثة في إثيوبيا بسبب آبي أحمد

في قرار عاجل.. الزمالك يحذف صورة فرجاني ساسي من موقع النادي

اختناق ومخدرات وعلاقة حميمية.. تفاصيل وفاة شاب وصديقته داخل سيارة

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكباب المصري بـ تتبيلة مختلفة

"البحرية" تنجح في إنقاذ يخت شراعى يحمل الجنسية السويسرية على متنه ۱۰ أجانب

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

فيديو

متغيبان منذ 3 أيام.. العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

جمهور أولمبياد طوكيو 2020 في خطر.. أعداد إصابات كورونا تتصاعد | فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ