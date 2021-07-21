البيت الأبيض : بايدن يستقبل الرئيس الأوكراني 30 أغسطس

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يستقبل في البيت الأبيض نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم 30 أغسطس المقبل.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض - في بيان اليوم - إن زيارة زيلينسكي ستؤكد دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.



وأضافت أنه سيتم التأكيد كذلك على التعاون الوثيق بين البلدين في مجال أمن الطاقة ودعم واشنطن لجهود الرئيس الأوكراني لمكافحة الفساد وتنفيذ أجندة إصلاحية تستند إلى القيم الديمقراطية المشتركة بين البلدين.

