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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري جراحة : الحكومة البريطانية تقوم بتطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة..فيديو

كورونا
كورونا

قال دكتور أشرف عوض، إستشاري الجراحة، أن أعداد الإصابات بكورونا بسلالة دلتا في إنجلترا، لم تصل مثل المرحلة الأولى، مؤكدا أنه على الرغم من تزايد الإصابات إلا أن الوضع أفضل من أوقات سابقة.

 

وأضاف عوض خلال مداخلة هاتفية لفضائية “كسترا نيوز” أن الحكومة البريطانية ستقوم بتطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة، من أجل مواجهة سلالة دلتا. 

 

بريطانيا

 

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا أبلغت عن 46558 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا، مما يعني أن ارتفاع الحالات بين 14 يوليو و 20 يوليو بلغ 40.7٪ مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، تم الإبلاغ عن وفاة 96 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة للوفيات منذ مارس الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت المملكة المتحدة رفع القيود عن المواطنين والعودة للحياة الطبيعية كما كانت قبل كورونا، ولكن مع بعض الاحتياطات اللازمة لتفادي موجات جديدة من الوباء.

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور"، فإن الحكومة البريطانية أعلنت رفع الحظر وإعادة الحياة لطبيعتها والتعايش مع فيروس كورونا، مع استمرار ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وعدم التخلي عن وجودها.

 

استشاري جراحة الحكومة البريطانية الجرعة الثالثة ارتداء الكمامة فيروس كورونا

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